Weiße Rose Musical "Die Weiße Rose" über Erwachsenwerden im Widerstand

"Die Weiße Rose" ist auch ein Stück über den Weg des Erwachsenwerdens, zu sehen etwa an Sophie, die als junges Mädchen noch begeistert ist vom Nationalsozialismus, dann aber angesichts der grausamen Verbrechen des Regimes gegen die Menschlichkeit immer mehr hinterfragt und schließlich eine entschiedene Gegnerin wird. Mutig schließt sie sich der Gruppe an und legt an jenem schicksalhaften 18. Februar 1943 mit ihrem Bruder Hans ein neues Flugblatt in der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) aus. Beide werden erwischt, verhaftet und wenige Tage später zum Tode verurteilt und hingerichtet.