Weiße Rose: Historiker: Keine vorschnellen Parallelen zu NS-Zeit ziehen

Historiker Patel betonte, manche Herausforderungen der Gegenwart seien anders als in den 1930-er-Jahren. Patel hat an der Uni den Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte inne. "Fake News gab es schon immer", sagte er. Was aber heutzutage mit Künstlicher Intelligenz, sozialen Medien oder dem Verfälschen von Videos möglich sei, habe keine Parallele in der damaligen Zeit. Auch die Dimensionen transnationaler Kooperationen seien viel größer.