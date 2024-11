Die Schlote, "Weiße Raucher" genannt, seien ein wichtiger Frühwarnindikator für Einsturzkrater, erklärte das UFZ. Diese Krater entstehen in der Umgebung des Toten Meeres und sind eine Gefahr für die Bevölkerung sind. Wie das Forschungsteam im Fachmagazin "Science of the Total Environment" berichtet, sind die Schlote überall dort entstanden, wo danach die Landoberfläche großräumig einsank.