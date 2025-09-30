Am Ende war wohl nicht mehr viel mit Schweinsgalopp: Dem Wildschwein, das im Rosagrund bei Roßdorf kurz vor der Grenze zum Wartburgkreis geschossen wurde, schwanden schon die Kräfte. Ein paar Schritte weiter, und es wäre nichts gewesen, formell jedenfalls. „Dann wäre unser Kreis nach weiter frei von Tiertuberkulose“, sagt David Sporn. Der Chefveterinär im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen hat vor wenigen Tagen auf Einladung der Kreisjägerschaft Schmalkalden mit einer Kollegin vor rund 70 Weidmännern, Landwirten und Tierhaltern zu dem Thema referiert. „Das Interesse war hoch. Unsere Jäger als Lebensmittelunternehmer sind grundsätzlich sehr verantwortungsbewusste Menschen. Das merkt man immer wieder“, bekräftigt Sporn.