Weinkenntnisse von Vorteil

Bewerben können sich unverheiratete Frauen, die mindestens 18 Jahre alt und in der Region verwurzelt sind, hieß es weiter. Weinkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss – die Kandidatinnen werden bis zur Wahl in Schulungen vorbereitet. Bewerbungsschluss ist der 25. April. Die neue Weinkönigin soll dann beim Winzerfest in Freyburg am zweiten Septemberwochenende gekrönt werden.