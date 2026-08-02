Um einen kernigen Spruch ist Matthias Kohl, Ortsteilbürgermeister in Benshausen, nie verlegen. So münzt er den Hochruf „Vivat Commercium!“, den die Fahne des einstigen Weinhändlerortes ziert und mit „Es lebe der Handel!“ übersetzt wird, in „Es lebe das Zusammensein!“ um. Nicht unberechtigt. Immerhin hat er sich mit einer bunten Truppe von Benshausen aus aufgemacht, das Weinfest in der Partnerstadt Marktbreit zu besuchen.