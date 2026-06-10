Aber natürlich bietet der Suhler Markt genau das passende Flair, um vom 12. bis 14. Juni zum Weinfest einzuladen. Und genau das stellt Jürgen Dietz mit seinem Eventservice-Team am kommenden Wochenende mit der Premiere unter Beweis. Drei Tage lang können sich die Freunde des edlen Getränks fühlen wie an einem der Weinberge entlang der Mosel. Denn landschaftliche Schönheit hat Suhl ebenso zu bieten und für besondere kulinarische, optische, genussvolle und musikalische Momente ist ab Freitag, 18 Uhr bestens gesorgt, wo auch eine offizielle Eröffnung geplant ist.