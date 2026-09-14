Vor zwei Jahren wurde im Kulturhaus in Dorndorf mit Gästen aus nah und fern ein Doppeljubiläum gefeiert: 25 Jahre Weinfest und zehnjähriges Bestehen des Chors „Grenzenlos“. Am vergangenen Samstagabend nun stand das in Dorndorf und der ganzen Region bekannte und beliebte Event erneut auf dem Programm. Ab 17 Uhr strömten die Gäste ins Foyer des Kulturhauses, wo sie sich mit einem kleinen Imbiss und edlem Moselwein der Winzerei Brixius aus Rheinland-Pfalz stärkten.