Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, als das Ehepaar Elvira und Detlef Dressler einen musikalischen Abend mit einem Weinfest verband, folgte am vergangenen Samstag eine Neuauflage. Initiatorinnen dieses Abends waren Marina Müller, Ilona Fischer und Petra Eichhorn. Ihnen war die Freude bei der Organisation des Weinfestes förmlich anzumerken. Neben den Vorräten im Weinkeller unterm Gemeindeareal aus dem letzten Jahr galt es, neue Weine einzukaufen. Bei der Verkostungstour jedenfalls scheinen die drei Damen die richtigen Tröpfchen mitgebracht zu haben. Das Angebot reichte von Federweißer über Bacchus und Riesling bis hin zum Rosé. Und diese Sorten haben den Geschmack der Besucher getroffen. Tatkräftig unterstützt wurden die Organisatorinnen bei der Einrichtung des Festareals vor der Kirche von ihren Ehemännern. Sei es bei der Dekoration, der Anbringung von Lichtern, der Bestuhlung oder der Herrichtung der Feuerstellen – alles wurde mit viel Liebe zum Detail vorbereitet, um den Abend so gemütlich und unterhaltsam wie möglich zu machen.