Erträge und Traubengröße bei der Weinlese an der Bergstraße sind laut Jung wegen der trockenen Witterung im Durchschnitt geringer als vor einem Jahr, "aber mit der Qualität sind die Winzer sehr zufrieden". Die Nächte seien inzwischen schon recht kühl; das sei gut für die Beeren, die noch gelesen würden. Und niedrigere Erträge seien "beim allgemein sinkenden Weinkonsum auch nicht verkehrt", fügte die Verbandschefin hinzu.