Oestrich-Winkel/Heppenheim (dpa/lhe) - Wie wird der Wein? Die Weinbauverbände der beiden einzigen hessischen Anbaugebiete Rheingau und Bergstraße melden eine sehr frühe Lese mit eher kleinen Beeren und guter Qualität. Der Geschäftsführer des Rheingauer Weinbauverbands, Dominik Russler, sagte in Oestrich-Winkel, die Weinlese habe wegen des langen trockenen Sommers in dem Gebiet mit mehr als 3.000 Hektar Rebfläche überaus früh schon Mitte August begonnen. Bei der Qualität erwarte er "einen tollen Jahrgang".