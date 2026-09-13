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Weinbau Neue Weinkönigin für Saale-Unstrut gekrönt

Mehr als 1.000 Jahre Weintradition: Zum Winzerfest zieht es wieder zahlreiche Besucher nach Freyburg. Eine Krone wird auch vergeben.

Weinbau: Neue Weinkönigin für Saale-Unstrut gekrönt
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Die 26 Jahre alte Laura Horbel ist neue Gebietsweinkönigin Saale-Unstrut. Foto: Heiko Rebsch/dpa

Freyburg - Als neue Weinkönigin für die Saale-Unstrut-Region ist die 26 Jahre alte Laura Horbel aus Naumburg gekürt worden. Wie der Weinbauverband Saale-Unstrut mitteilte, war Horbel von 2017 bis 2022 in ihrem Heimatort Gleinaer Weinprinzessin. In ihrer Amtszeit möchte sie den Angaben zufolge das Anbaugebiet als traditionsreiche, lebendige und moderne Weinregion präsentieren. Horbel ist die 56. Gebietsweinkönigin. Sie wurde beim traditionellen Winzerfest in Freyburg gekrönt. 

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Das Weinanbaugebiet Saale-Unstrut blickt auf eine mehr als 1.000-jährige Geschichte zurück. Es erstreckt sich über Teile von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Mit rund 800 Hektar Rebfläche gehört es zu den kleineren der 13 deutschen Anbaugebiete für Qualitätswein.