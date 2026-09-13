Weinbau: Neue Weinkönigin für Saale-Unstrut gekrönt

Freyburg - Als neue Weinkönigin für die Saale-Unstrut-Region ist die 26 Jahre alte Laura Horbel aus Naumburg gekürt worden. Wie der Weinbauverband Saale-Unstrut mitteilte, war Horbel von 2017 bis 2022 in ihrem Heimatort Gleinaer Weinprinzessin. In ihrer Amtszeit möchte sie den Angaben zufolge das Anbaugebiet als traditionsreiche, lebendige und moderne Weinregion präsentieren. Horbel ist die 56. Gebietsweinkönigin. Sie wurde beim traditionellen Winzerfest in Freyburg gekrönt.