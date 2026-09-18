Weinbau auf dem Böddiger Berg Waschbären, Klima, Handarbeit – Weinlese in Nordhessen

Bis vor einigen Jahren habe der Verein immer noch einen Helfer-Aufruf in der Zeitung gestartet. "Das brauchen wir inzwischen nicht mehr. Es melden sich schon von vornherein so viele an", berichtet Heislbetz. Die Helfer bräuchten einen gesunden Rücken und müssten gut zu Fuß sein, sagt Stiegel. "Die Lese ist schon auch anstrengend, man muss sich viel bücken", sagt er. "Und ein bisschen Sorgfalt muss auch dabei sein."

Trauben werden in Geisenheim verarbeitet

Stiegel und Heislbetz hoffen auf einen guten Ertrag bei der Ernte am Samstag. 6,3 Tonnen und damit mehr als 6.000 Flaschen seien im vergangenen Jahr zusammengekommen. "In diesem Jahr gehen wir von einer ähnlichen Größenordnung aus", sagt Stiegel.

Ein wenig Südhessen steckt am Ende aber doch im nordhessischen Wein. "Nach der Ernte werden die Trauben zur Verarbeitung zum Weingut Schumann-Nägler in Geisenheim im Rheingau gebracht", berichtet Stiegel. Ab Ende April/Anfang Mai kommenden Jahres ist der abgefüllte Tropfen dann voraussichtlich erhältlich - in ausgewählten Verkaufsstellen in der Region.