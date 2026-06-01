Weinanbau Was die Rebblüte auf dem Weg zur Ernte bedeutet

Anbaufläche für 400.000 Hektoliter

In den vergangenen Tagen mit Trockenheit und hohen Temperaturen hätten junge Lagen bewässert werden müssen, erläuterte der Sprecher weiter. Ältere Lagen mit tieferem Wurzelwerk hätten noch selbst genug Wasser bekommen. Die Wärme habe beim Wachstum der Reben gut geholfen. Derzeit sei man mit der Situation "sehr zufrieden".