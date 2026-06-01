Weinanbau Was die Rebblüte auf dem Weg zur Ernte bedeutet

Würzburg (dpa/lby) - Die Rebblüte in den fränkischen Weinbergen hat begonnen - nun können die Expertinnen und Experten ziemlich genau sagen, wann die Ernte losgeht: Nach der Rebblüte dauert es noch rund 100 Tage bis zum Beginn der Lese.
In den fränkischen Weinbaugebieten ist aktuell die Rebblüte zu bestaunen. Die Winzerinnen und Winzer können nun planen, wann die Ernte beginnt.
Würzburg (dpa/lby) - Die Rebblüte in den fränkischen Weinbergen hat begonnen - nun können die Expertinnen und Experten ziemlich genau sagen, wann die Ernte losgeht: Nach der Rebblüte dauert es noch rund 100 Tage bis zum Beginn der Lese.
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Die Rebblüte sei deshalb ein wichtiges Zeichen im Weinjahr. In den kommenden Tagen beginne die Rebblüte "großflächig" in den Weinbergen Frankens, teilte ein Sprecher des Weinbauverbandes in Würzburg mit. In sonnigen Lagen seien schon früher vereinzelte Rebblüten zu entdecken gewesen.
In den vergangenen Tagen mit Trockenheit und hohen Temperaturen hätten junge Lagen bewässert werden müssen, erläuterte der Sprecher weiter. Ältere Lagen mit tieferem Wurzelwerk hätten noch selbst genug Wasser bekommen. Die Wärme habe beim Wachstum der Reben gut geholfen. Derzeit sei man mit der Situation "sehr zufrieden".
Nach Verbandsangaben ist das Weinanbaugebiet Franken etwa 6.300 Hektar groß. Jährlich werden dort etwa 400.000 Hektoliter Wein erzeugt. Die Anbaufläche erstreckt sich in etwa von Bamberg bis Aschaffenburg. Im vergangenen Jahr gab es frankenweit einen durchschnittlichen Ertrag für die Anbauer.