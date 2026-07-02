Weinanbau: Landesstiftung präsentiert Öko-Weinberg

Reduzierter Pestizideinsatz als Voraussetzung für Biodiversität

Nach Angaben der Landesstiftung entschied man sich ganz bewusst für eine ökologische Bewirtschaftung der Flächen mit den stress- sowie pilztoleranten Rebsorten Johanniter (weiß) und Regent (rot). "So konnte der Pestizideinsatz deutlich reduziert werden. Das ist eine Voraussetzung für eine vielfältige Biodiversität", hieß es. "Mit dem ökologischen Weinberg in Meißen haben wir ein Vorhaben von großer Strahlkraft geschaffen. Hier zeigen wir ganz praktisch, dass ökologischer Weinbau und Schutz der Artenvielfalt Hand in Hand gehen können", erklärte Stiftungsdirektor Robert Clemen.