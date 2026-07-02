Weinanbau: Landesstiftung präsentiert Öko-Weinberg

Meißen (dpa/sn) - Lehrstunde für Staatssekretäre deutscher Kultusministerium im Weinberg: Die Amtschefs aus den Kultusbereich unionsgeführter Bundesländer wollen bei ihrem Treffen in Meißen auch den ökologischen Weinberg der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt besuchen. Der Besuch solle die Lenker der Ministerien anregen, an den Erfahrungen der Landesstiftung teilzuhaben und ähnlich strukturierte Vorhaben in ihrem Wirkungsbereich umzusetzen, teilte die Stiftung mit. Die Visite im Weinberg war für Donnerstagabend geplant.