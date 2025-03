Wein, Getreide, Obst Nach trockenem Winter: Landwirte und Winzer gelassen

Die Landwirte im Freistaat haben die vergangenen, vor allem in Nordbayern trockenen Wochen, genutzt, um die im Frühjahr notwendige Feldarbeit zu erledigen. "So konnten inzwischen die Braugerste und zum großen Teil auch die Zuckerrüben bei guten Bedingungen ausgesät werden. Die Witterung ist derzeit ja noch recht kühl, so dass unsere Winterkulturen noch nicht so viel Wasser brauchen", sagte Anton Huber, beim Bayerischen Bauernverband Experte für Getreide und Ölsaaten.