Weimer-Media-Group Neustart oder Krise - Wie geht es weiter beim Erhard-Gipfel?

Gmund am Tegernsee - Anfang Mai 2025 schien der Ludwig-Erhard-Gipfel kurz vor seinem größten Erfolg: Nachdem der langjährige Gipfel-Teilnehmer Friedrich Merz zum neuen Kanzler gewählt worden war, wuchs die Hoffnung, dass mit dem CDU-Chef erstmals der deutsche Regierungschef unter den Gästen wäre. Doch die Hoffnung hielt nur kurz. Denn den Kanzler zog es nicht an den Tegernsee, pflichtgemäß besuchte er erst Paris, Warschau und Brüssel. Ende April 2026 ist ein Kanzlerbesuch kein Thema mehr. Vielmehr steht der Tegernsee-Summit nach unruhigen Monaten gefühlt vor einem Neustart.