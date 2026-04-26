Weimer-Media-Group Neustart oder Krise - Wie geht es weiter beim Erhard-Gipfel?

Wie im vergangenen Jahr dürfte Wolfram Weimer auch in diesem Jahr nicht am Tegernsee sein. Er hatte im Februar gar eigene Fehler eingeräumt: "Rückblickend würde ich natürlich sagen, das hätte ich am Anfang besser gleich machen können, da hätte ich mir den Ärger im Herbst gespart." Das bezog sich auf den Vorwurf, er habe sein politisches Amt und seine privatwirtschaftlichen Interessen im Verlag nicht sauber genug getrennt.

Hoffnung auf Kanzlerbesuch in der Zukunft dürfte bleiben

Spätestens nach dem Ende des Gipfels dürften hinter den Kulissen die Planungen für das kommende Jahr umgehend wieder Fahrt aufnehmen. Und insgeheim dürfte sie dann auch wieder aufkommen, die Hoffnung, irgendwann einen deutschen Kanzler am Tegernsee begrüßen zu dürfen.