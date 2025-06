Weimarer in Meiningen: Historische Liszt-Premiere fällt aus

Mit der Biennale greift man in Meiningen alle zwei Jahre die Beziehung des österreich-ungarischen Komponisten Franz Liszt (1811–1886) zu der Stadt an der Werra auf, die sich nicht nur auf deren Gastmusiker im Weimar beschränkte. Der Klaviervirtuose war mehrfach zu Gast bei Herzog Georg II. und hielt im Sommer 1867 ein viel beachtetes, damals progressives Musikfestival in Meiningen ab. Liszts Klavierschüler Hans von Bülow wurde 1880 Chefdirigent der Meininger Hofkapelle und wechselte dann in die Hauptstadt, wo er die damals neu gegründeten Berliner Philharmoniker zum Spitzenorchester formte. Bülow war vor seiner Meininger Zeit verheiratet mit Liszts Tochter Cosima, die ihn für Richard Wagner (1813–1883) verließ.