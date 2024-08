Was macht die wunderschöne Kuh aus Kreide auf dem Boden? Warum dröhnt Musik durch die Flure? Wer sitzt da mit einem Buch im Wald? Wer hat die kleinen Bäumchen gepflegt? Warum sieht der Naturlehrpfad beinahe neu aus? Fragen über Fragen, die sich rund um das Woodcamp in Heubach auftun. Die Antwort ist einfach: Das Thüringenkolleg aus Weimar ist zu Gast und absolviert seine Projektwoche zum Schuljahresstart auf den Höhen des Thüringer Waldes. Etwa 60 Schülerinnen und Schüler und sechs Lehrer verbringen eine Woche weitab vom Schulalltag, der sich normalerweise mitten in Weimar abspielt und in dem wenig Raum und Zeit für experimentellen Unterricht und neue Erfahrungen in der Natur oder in Kreativräumen bleibt.