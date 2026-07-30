Wenn sich irgendwo in Thüringen ein Großbrand ereignet, werden schnell Erinnerungen wach. Beispielsweise an die Anna-Amalia-Bibliothek, deren Flammen um die Welt gingen. An die Walldorfer Kirchenburg, deren Dach einst einstürzte. Oder an Schloss Ehrenstein in Ohrdruf, das kurz vor Abschluss seiner Sanierung schwer beschädigt wurde. Mit dem Großbrand auf dem ehemaligen RAW-Gelände in Meiningen hat Thüringen nun ein weiteres Kapitel in einer langen Geschichte riesiger Feuerereignisse erlebt.