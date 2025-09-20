Weimar - Bei einem Autounfall in Weimar sind sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 83-Jähriger mit seinem Auto aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Er krachte dort in einen anderen Wagen und kam ins Schleudern, woraufhin er mit einem weiteren Auto zusammenstieß. Die 53 Jahre alte Fahrerin darin wurde schwer verletzt. Einem Polizeisprecher zufolge wurden der Mann sowie vier weitere beteiligte Menschen leicht verletzt.