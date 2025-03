Weil’s so schön ist: Hoch das Männer-Bein in Frankenheim

Oldie-Party in den Startlöchern

Übrigens werden in der Hochrhönhalle die Bretter und das Parkett nicht kalt: Am 22. März ist die legendäre Oldie-Party des Thüringischen Rhön-Gymnasiums hier zu Gast. Sie feiert ihr 30-jähriges Bestehen unter dem Motto „Back to the roots“ – auf in die 90er also! Dafür ist sogar ein Shuttle-Service mit dem „Rhönsegler“ eingerichtet, für den man sich rechtzeitig (bis 17. März möglich) anmelden sollte. Wie’s geht, findet man auf Instagram @oldieparty.2025. Karten für die Party – bei der übrigens „Condor“ Musik macht – gibt es an verschiedenen Stellen in der Rhön. Freuen darf man sich auf die Überraschungen der Zwölfer, die die Fete traditionsgemäß organisieren und auch zum Jubiläum das Publikum in Stimmung bringen.