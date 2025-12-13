Weihnachtszeit: Wo gibt es regionale Bäume zum Selberschlagen?

Erfurt (dpa/th) - Mit einer interaktiven Karte zeigt die Landesforstanstalt, wo es in Thüringen gewachsene Weihnachtsbäume zu kaufen gibt. Die Übersicht zeigt auch, wann und in welchen Forstämtern es möglich ist, selbst einen Baum auszuwählen und zu schlagen. Praktisch: Dazu gibt es auch Links, wie die jeweiligen Standorte mit dem Auto zu erreichen sind, sowie Hinweise für diejenigen, die selbst fällen wollen, welche Ausrüstung mitgebracht werden muss. Mancherorts ist die Bezahlung nur mit EC-Karte möglich. Neben Fichte, Kiefer und Co. bieten einige der Forstämter auch Schmuckreisig.