Welche Adventskalender schon im Fernsehen liefen

Die Idee eines Comedyformats rund um die Weihnachtszeit ist nicht neu. Erinnern dürften sich einige sicherlich an den Comedy-Adventskalender von RTL zwischen 2008 und 2012. Die mehrstündige Show mit vielen Komikern und Musikacts wurde damals unter anderem von Atze Schröder und Cindy aus Marzahn moderiert.

2022 erschien bei RTL+ dann die Miniserie "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe", in der sich eine Frau in 24 Episoden auf die Suche nach der Liebe macht, nachdem sie kurz vor den Feiertagen von ihrem Partner verlassen wird.

Und auch fernab von Comedy und Romantik gab es bereits den ein oder anderen Fernseh-Adventskalender: Auf dem gemeinsamen Kinderkanal (Kika) von ARD und ZDF liefen zum Beispiel mehrere Formate rund um den sprechenden Geschenkesack Beutolomäus. 2005 zeigte der Sender etwa die 24-teilige Serie "Beutolomäus sucht den Weihnachtsmann".