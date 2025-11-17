Alle Jahre wieder klingt und leuchtet es auf dem Weihnachtsmarkt: am 24. November öffnet dieser seine Pforten. Bis zum 22. Dezember stimmt er alle Besucher auf die bevorstehenden Weihnachtstage ein. In den etwa 30 liebevoll geschmückten Hütten werden auf dem Marktplatz weihnachtliches Kunsthandwerk, kleine Geschenke, Speis und Trank und anderes mehr angeboten. Gleichzeitig starten die Händler in der Innenstadt von Meiningen zahlreiche Aktionen, damit das Shopping für Einwohner und Gäste ein Erlebnis wird.