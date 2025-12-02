 
Weihnachtszauber für die Ohren Sonneberg lädt in die „Werkstatt des Weihnachtsmannes“

Die Werkstatt des Weihnachtsmannes lockt mit neuen Erlebnissen. Die Innenstadt und die Händler werden zur Hörbühne.

Staunen und Hören – das können große und kleine Sonneberg-Besucher bei einer Lauschtour durch die „Werkstatt des Weihnachtsmannes“. Foto: Kathi Lepper

Wenn die Tage kürzer werden, verwandelt sich Sonneberg in einen magischen Ort. Seit dem 30. November präsentiert sich die beliebte „Werkstatt des Weihnachtsmannes“ mit einem neuen Konzept. Der Schwerpunkt liegt auf dem Hörerlebnis, das Besucher auf einem Pfad voller Geschichten durch die winterliche Stadt führt.

Geschichtenpfad durch Sonneberg

Der Rundgang erstreckt sich von der Tourist-Information im Sonneberger Hauptbahnhof bis zum Deutschen Spielzeugmuseum. Auf dieser Route warten zehn Stationen mit elf Geschichten rund um Teddy Eddy auf auf kleine und große Entdecker. Ein Erlebnis ohne Eintrittspreis, welches völlig zeitunabhängig – auch zwischen den Feiertagen beispielsweise – funktioniert. Lediglich ein Smartphone zum Einscannen der QR-Codes und Abhören der Geschichten wird benötigt. Die Geschichten enthüllen die Geheimnisse der Wichtel, die logistische Meisterleistung des Weihnachtsmannes und den Zauber der Spielzeuge. Die Kinderbuchautorin Anna Madouche schrieb die Geschichten, Schauspieler und Musiker Marcel Wagner las und produzierte sie.

Lokale Händler im Fokus

Ein Highlight des neuen Konzepts ist die Einbindung der Sonneberger Geschäftswelt. Mehrere Stationen befinden sich direkt bei lokalen Händlern. Dies schafft eine Symbiose aus weihnachtlichem Erlebnis und belebter Innenstadt.

Der Spielzeug e. V. und das Coburger Designforum Oberfranken koordinieren das Projekt. Schaufenster und Verkaufsräume der Händler werden zur Kulisse für die Hörspiele, wodurch der Weg durch Sonneberg zu einer lebendigen Schnitzeljagd wird.

Familienfreundliches Erlebnis

Der Weg von der Tourist-Information zum Deutschen Spielzeugmuseum ist so konzipiert, dass er auch für Familien mit kleinen Kindern gut zu bewältigen ist. Am Ziel rundet der Museumsbesuch die Reise durch die Geschichte des Schenkens und Spielens ab.

Die Idee und Realisierung der Werkstatt des Weihnachtsmannes entstand 2022 in der Stadtverwaltung Sonneberg, die sich hierbei Unterstützung für die Visualisierung und die Hörspiele beim Coburger Designforum Oberfranken e.V. gesucht hat. Das vierte Jahr in Folge verwandelt sich die Sonneberger Innenstadt also in ein besonderes Weihnachtsmärchen, in dem Spielzeug die Hauptrolle spielt. Möglich ist dies durch die Förderung des Projektes „Werkstatt des Weihnachtsmannes“ im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.