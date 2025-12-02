Weihnachtszauber für die Ohren: Sonneberg lädt in die „Werkstatt des Weihnachtsmannes“

Geschichtenpfad durch Sonneberg

Der Rundgang erstreckt sich von der Tourist-Information im Sonneberger Hauptbahnhof bis zum Deutschen Spielzeugmuseum. Auf dieser Route warten zehn Stationen mit elf Geschichten rund um Teddy Eddy auf auf kleine und große Entdecker. Ein Erlebnis ohne Eintrittspreis, welches völlig zeitunabhängig – auch zwischen den Feiertagen beispielsweise – funktioniert. Lediglich ein Smartphone zum Einscannen der QR-Codes und Abhören der Geschichten wird benötigt. Die Geschichten enthüllen die Geheimnisse der Wichtel, die logistische Meisterleistung des Weihnachtsmannes und den Zauber der Spielzeuge. Die Kinderbuchautorin Anna Madouche schrieb die Geschichten, Schauspieler und Musiker Marcel Wagner las und produzierte sie.