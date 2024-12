An Heiligabend hatte es teils weiße Weihnacht gegeben. In München waren Dächer und Parks an Heiligabend nur leicht überzuckert. "Es ist so, dass weiße Weihnacht in München nicht die Regel ist", sagte der Meteorologe vom Dienst des DWD in Bayern, Jens Kühne. Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten habe durch den Klimawandel in den vergangenen 30 Jahren zudem um rund 30 Prozent abgenommen.