Weihnachtswetter: So wird das Wetter vor dem Fest

München (dpa/lby) - Wenige Tage vor Weihnachten beginnt die Woche in Bayern mit Nebel und starker Bewölkung. Doch gebietsweise gibt es Hoffnung auf weiße Weihnachten: Die Schneefallgrenze liegt am Dienstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 600 Metern. Am 24. Dezember kann es demnach im Süden schneien, im Norden des Freistaats soll dagegen nur vereinzelt etwas Schnee fallen. In der Nacht zum ersten Feiertag soll es frostig werden - mit bis zu minus acht Grad im Bergland.