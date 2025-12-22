 
  4. So wird das Wetter vor dem Fest

Weihnachtswetter So wird das Wetter vor dem Fest

Traditionell hoffen viele Menschen vor dem Fest auf weiße Weihnachten. Die Chancen stehen in Bayern gebietsweise nicht einmal so schlecht.

Weihnachtswetter: So wird das Wetter vor dem Fest
1
Weihnachten naht - gibt es Schnee in Bayern? (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München (dpa/lby) - Wenige Tage vor Weihnachten beginnt die Woche in Bayern mit Nebel und starker Bewölkung. Doch gebietsweise gibt es Hoffnung auf weiße Weihnachten: Die Schneefallgrenze liegt am Dienstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 600 Metern. Am 24. Dezember kann es demnach im Süden schneien, im Norden des Freistaats soll dagegen nur vereinzelt etwas Schnee fallen. In der Nacht zum ersten Feiertag soll es frostig werden - mit bis zu minus acht Grad im Bergland.

Wochenbeginn frostig und nebelig

Der DWD kündigt für den Wochenstart Frost und Nebel mit eingeschränkten Sichtweiten an. Tagsüber soll es am Montag im Bayerwald und an den Alpen sonnig sein. Die Temperaturen sollen bei Minus einem Grad in den Hochnebelgebieten und bis zu 10 Grad am Alpenrand liegen. Der Dienstag werde ganztags grau und nebelig bei null Grad in Schwaben und fünf Grad in Franken.