Weiterhin trüb von Franken bis Niederbayern bleibe es am zweiten Weihnachtsfeiertag. Dort verdecken dichte Wolken den Himmel. In weiten Teilen Oberbayerns bleibe es jedoch sonnig. Die maximalen Temperaturen sollen sich zwischen 1 Grad in den Alpen und 7 Grad am Main bewegen. Ab Freitag kann es den Wetterexperten zufolge nieseln.