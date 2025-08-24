Weihnachtsvorbereitungen Frost und Trockenheit - Bayerns Christbäume im Stress

Auch in diesem Jahr verläuft es alles andere als rosig für die Anbauer, wie Thomas Emslander vom Verein Bayerische Christbaumanbauer sagt. "Die Schäden durch den Frost im Mai sind teilweise erheblich in den verschiedenen Betrieben." Vor allem die beliebten Nordmanntannen hätten gelitten, das Wachstum auch bereits verkaufsfertiger Bäume sei beeinträchtigt worden. "Der neue Trieb ist kaputt." Jüngere Bäume würden in ihrer Entwicklung ein, zwei Jahre zurückgeworfen, erläutert Emslander.