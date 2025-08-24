Weihnachtsvorbereitungen Frost und Trockenheit - Bayerns Christbäume im Stress

Meterpreise leicht erhöht
Der Meter Christbaum wird Emslander zufolge heuer knapp einen Euro mehr kosten als im Vorjahr. Gründe seien unter anderem der gestiegene Mindestlohn und höhere Energiekosten. Bei einem Meter Nordmanntanne sei man dann bei 23 bis 30 Euro, je nach Qualität.
Die Blaufichte ist laut Emslander deutlich günstiger - 15 bis 19 Euro für einen Meter.
Vier Millionen Christbäume
Im Freistaat werden nach Angaben des Forstministeriums jährlich rund vier Millionen Christbäume verkauft, die meisten stammen aus eigens dafür angelegten Kulturen. Rund 400 Anbauer sind registriert. Am beliebtesten bei den Kunden ist die Nordmanntanne, dahinter folgt die Blaufichte.