Damit die Weihnachtsfeiertage nicht nur im trauten Familienkreis und auf der bequemen TV-Couch über die Bühne gehen, hatten die Veilsdorfer zum Weihnachtstanz in den Rathaussaal eingeladen. Und siehe da: Rund 250 Menschen aus der Gemeinde und dem Umland in Partylaune rafften sich am ersten Feiertag auf. Sie erlebten einen tollen Abend, zu dem die LOGO-Band musikalisch für Stimmung sorgte – freilich nur ganz am Rand mit Weihnachtshits.