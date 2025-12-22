„Wir sind völlig überrascht“, sagte Bobby Elle, als er die vielen Menschen sah, die der Einladung zum Weihnachtssingen am Geraberger Sportplatz folgten. Es war eine erfolgreiche Premiere der Spielvereinigung Geratal. Bobby Elle ist deren Präsident. Nach den vielen Jahren erfolgreichen Weihnachtssingens in den großen Stadien, wollten er und seine Mitstreiter versuchen, es auch im Dörflichen auszurichten. Nun wurde es zum „Wahnsinn“.