Weihnachtsshow: Irish Christmas in Sonneberg

Mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire und ihren mitreißenden Arrangements ziehen die drei virtuosen Musiker ein breites Publikum in ihren Bann, vom Liebhaber energiegeladener Livemusik bis zum Pop- und Musicalfan. So sind sie unter anderem seit sechs Jahren regelmäßig bei Dieter Hallervorden im Schlossparktheater in Berlin zu Gast. Und am 5. Dezember in Sonneberg!