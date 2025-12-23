Da haben die drei Hörnlein-Damen vom Reiterhof Oberpörlitz – konkret sind es Heike, Peggy und Annett – gemeinsam mit dem dortigen Reitsportverein die Messlatte für künftige vorweihnachtlichen Reit-Veranstaltungen ganz schön hoch gelegt an diesem vierten Adventssonntag! Denn die Kinder durften dabei ein wahres Pferde-Paradies erleben: Reiten, Voltigieren , Rundfahrten auf Schlitten, Basteln und Stockbrotbacken – alles für die Kinder, damit ihnen die Zeit zwischen Advent und Weihnachten nicht zu lang wird, kündigte Heike Hörnlein an.