Weihnachtspostamt: Weihnachtsmann in Himmelsberg will keine Mails - Saisonstart

Himmelsberg (dpa/th) - Das Weihnachtspostamt im nordthüringischen Himmelsberg setzt auch in der Ära der E-Mail bei Post an den Weihnachtsmann oder von ihm auf klassische Briefe auf Papier. "Es ist ein Unterschied, ob Kinder eine Mail lesen oder einen vom Weihnachtsmann geschriebenen Brief im Briefkasten finden", sagte die Vorsitzende des Himmelsberger Heimatvereins und ehrenamtliche Managerin des Weihnachtspostamtes, Manuela Verges, der Deutschen Presse-Agentur. Ein Brief sei persönlicher als eine Mail. Elektronische Nachrichten an den Weihnachtsmann seien im Postamt daher verpönt.