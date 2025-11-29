Weihnachtspostamt: Weihnachtsmann in Himmelsberg will keine Mails - Saisonstart

Einige Tausend Briefe erwartet

Das Postamt im alten Backhaus von Himmelsberg, einem Ortsteil von Sondershausen, startet am Samstag mit einem Tag der offenen Tür in die Weihnachtssaison 2025. Die ersten Briefe an den Weihnachtsmann sind bereits eingetroffen, bis zum Heiligabend dürften es einige Tausend werden. In der Regel träfen jährlich 4.000 bis 5.000 Schreiben ein, nicht nur von Kindern, sagte Verges. Die neun Vereinsmitglieder beantworten jeden einzelnen Brief. Die letzten Briefe werden in der Regel am 20. Dezember abgeschickt, damit sie ihre Empfänger noch rechtzeitig zur Bescherung erreichen.