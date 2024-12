Viele Briefe an den Nikolaus kommen auch in Nikolausdorf in Niedersachsen an. Für den Weihnachtsmann sind die Adressen in Himmelsthür, ebenfalls in Niedersachsen, und im brandenburgischen Himmelpfort gedacht. Dort reiste der Weihnachtsmann bereits vor etwa zwei Wochen mit einem "Solarschiff" der Deutschen Post an. Vor dem ersten Advent am Sonntag trafen bereits mehr als 60.000 Briefe in Himmelpfort ein. "Es haben bislang Kinder aus Deutschland und 45 weiteren Ländern der Erde nach Himmelpfort geschrieben", berichtete eine Sprecherin der Deutschen Post.