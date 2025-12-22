Es sind ja eigentlich die genialen – heute würde man sagen „Fortsetzungsfolgen“ für die sechs Festgottesdienste vom ersten Weihnachts- bis zum Dreikönigstag aus den Jahren 1734 bis 1735 : Die sechs Kantaten des Bachschen Weihnachtsoratoriums, von denen eine Aufführung der ersten drei auch in der Ilmenauer St. Jakobuskirche zur Adventszeit zur Tradition geworden ist. Und damit sind diese drei Kantaten auch für den Bachchor Ilmenau Tradition und Ziel großen Probenfleißes: Bis allerspätestens kurz vor Heiligabend müssen die vielstimmigen Choräle „sitzen“.