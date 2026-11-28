Die Besucher des Heldburger Weihnachtsmarkts erwartet in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Denn am Sonntag, 6. Dezember, macht die MDR-Jump-Weihnachtsmarkttour Halt in der Stadt im Landkreis Hildburghausen. Neben den bekannten Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde aus der „MDR-Jump Guten Morgen Familie“ sorgen die Sänger Isaak, Chris de Sarandy und Pascov für weihnachtliche Stimmung auf dem Heldburger Marktplatz.