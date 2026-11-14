Weihnachtsmarkt Wie viel eine Tasse Glühwein kostet

Mainz - Eine Tasse Glühwein dürfte auf vielen großen Weihnachtsmärkten in Deutschland in diesem Jahr rund fünf Euro kosten. Die Preise variieren allerdings je nach Standort teils erheblich. In vielen größeren Städten hätten die Besucher auch im vergangenen Jahr bereits fünf Euro oder mehr für eine Tasse bezahlen müssen, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands Wein, Sekt, Spirituosen (BWS), Alexander Tacer, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Auch für die diesjährige Weihnachtsmarktsaison erscheint ein Preisniveau von etwa fünf Euro pro Tasse vielerorts realistisch."