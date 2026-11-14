Weihnachtsmarkt Wie viel eine Tasse Glühwein kostet

In vielen Städten gibt es den heißen Wein mit Zimt, Gewürznelken und Sternanis nach einer dpa-Umfrage in der Standardversion auch 2026 noch für vier Euro - so etwa in Mainz, Koblenz, Trier, Bonn, Dortmund oder Essen. Für bestimmte Weine wird auch mehr verlangt. Mancherorts wie in Ludwigshafen ist Glühwein noch für 3,50 bis 4,00 Euro zu haben. In Frankfurt am Main oder in Dresden werden 4,50 bis 5,00 Euro fällig. In Düsseldorf oder Köln bleibt es bei 5,00 Euro. Auf den Winter- und Weihnachtsmärkten in Berlin kann eine Tasse zwischen 4,00 und 6,00 Euro kosten.