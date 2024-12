Wie jedes Jahr findet ganz traditionell einen Tag vor Jesus Christi Geburt im Sonneberger Ortsteil der Weihnachtsmarkt statt. Gut vier Stunden lang bestand die Möglichkeit, sich durch allerlei Gaumenfreuden zu probieren. An insgesamt vier Ständen konnte man sich mit Bratwurst, Baguette und Soljanka eindecken, womit der Weihnachtsmarkt – was die Stände angeht – gut 42,5 Mal auf den Nürnberger Christkindlesmarkt passen würde (170 Stände). Die Zahl der Nürnberger Stände kommt auch ungefähr hin mit dem zu erwartendem Besucheraufkommen auf der Wehd. „Wir mussten ein Sicherheitskonzept ausarbeiten. Das hatte die Polizei so vorgegeben. Der Platz musste mit einem Fahrzeug abgesichert werden, ebenso wie Zufahrt zum Schlossberg“, sagte Carlo Schelhorn. Unter seinem Kommando hatten sich 15 Helfer um den Aufbau des Weihnachtsmarktes gekümmert. Auch flüssigkeitstechnisch blieben die Wehder nicht auf dem Trockenen sitzen. Neben geistigen Getränken wie Glühwein – wahlweise rot oder weiß – gab es ebenso Grog sowie Jagertee zu Auswahl. Selbstverständlich konnte auch zwischen Alternativen ohne Schuss gewählt werden. In einem beheizten Zelt konnte man sich erwärmen. Vor Ort war auch die Wehder Kita, die selbst gebackene Plätzchen anbot. Mit den Einnahmen wird ermöglicht, dass die Abschlussfeier der Kinder stattfinden kann, die zur Schule gehen.