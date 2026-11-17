Einige Süßwarengeschäfte haben Weihnachten schon im August eingeläutet mit den ersten Stollen und Schoko-Nikoläusen. In Meiningen wird die Vorfreude auf die Adventszeit alle Jahre wieder mit „Meiningen leuchtet“ geweckt, wenn die ersten Elemente der Weihnachtsbeleuchtung das Stadtzentrum zum Strahlen bringen und die Eisbahn ins Laufen kommt. Denn dann sind die Tage bis zum Start des Weihnachtsmarkts gezählt. Diesmal beginnt die Meininger Vorweihnachtszeit offiziell am 23. November.