Der Suhler Weihnachtsmarkt ist noch gar nicht eröffnet, da hatten zwei Männer offenbar schon Durst auf die Vorräte hinter dem Tresen. Wie Polizeisprecherin Julia Kohl erklärt, handelte es sich um zwei 33-Jährige, die am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr einen Getränkewagen auf dem Weihnachtsmarktgelände aufgebrochen hatten. Nach aktuellen Informationen bedienten sie sich ausschließlich am Alkohol im Innern und wollten damit flüchten.