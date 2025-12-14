Der Sonneberger Weihnachtsmarkt ist durchaus noch als solcher erkennbar, wenngleich klassische Angebote wie Weihnachtsschmuck starke Konkurrenz erhalten haben, etwa durch knallbunte Drachen und andere Fabelwesen aus PLA , wie sie Thomas Paucke aus dem 3 D-Drucker zieht und hier feilbietet. Die Abkürzung PLA steht für Polylactid, umgangssprachlich als Polymilchsäuren bezeichnet, und PLA ist einer der Vorreiter unter den ökologischen Plastikalternativen. Paucke ist nicht zum ersten Mal dabei, der Verkauf läuft recht gut, obschon er die Konkurrenz aus dem Privatbereich bemerkt, seit mehr und mehr Menschen 3 D-Drucker ihr eigen nennen.