Bereits in den frühen 2000-er Jahren fand der Weihnachtsmarkt einige Male im und am Haus der Vereine statt. Nach rund 20 Jahren gab es jetzt eine Wiederbelebung. Der Gemeinderat war in die Rolle des Veranstalters geschlüpft. Und hoffte dabei auf die Unterstützung der örtlichen Vereine. Diese Hoffnung wurde voll erfüllt. Helfer aus etlichen Vereinen griffen mit ins Räderwerk bei der Vorbereitung und Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes. So konnte am 3. Advent nach langer Zeit wieder ein Weihnachtsmarkt im Haus der Vereine stattfinden.