 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Andreasmarkt eröffnet die Saison

Weihnachtsmarkt-Saison Andreasmarkt eröffnet die Saison

Mit dem Andreasmarkt auf dem Sonneberger Piko-Platz beginnt zum ersten Advent die Saison der Weihnachtsmärkte.

Weihnachtsmarkt-Saison: Andreasmarkt eröffnet die Saison
1
Andreasmarkt 2022 in Sonneberg. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Gewissermaßen als „Vorhut“ für die Weihnachtsmärkte, legt in Sonneberg der Andreasmarkt vom Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. November, schon einmal vor. Verbunden ist dieser Tag auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 1. Advent. Rund um den Pikoplatz erwarten die Besuchern so gleich mit Beginn der Adventszeit ein Weihnachtsmarktfeeling. Geöffnet ist der Markt freitags von 14 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils 10 bis 22 Uhr. Zusätzlich besteht am Sonntag die Möglichkeit zum Shoppen in der Sonneberger Innenstadt. Der verkaufsoffene Sonntag geht von 13 bis 18 Uhr.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Brauchgeschichte: Herrscheklose, Herrschedamen und Orakel

17.12.2023 00:00 Brauchgeschichte Herrscheklose, Herrschedamen und Orakel

Vermummte Gestalten waren weit verbreitet, wie hierzulande die Weihnachtsmarktsaison am Andreastag begann.

Vor einigen Jahren wurde der Andreasmarkt in Sonneberg wiederbelebt. Allerdings kam das nicht von irgendwoher, der Tag des Apostel Andreas (30. November) war ein wichtiger Brauchtermin. In Thüringen und Franken machte der Tag lange Zeit dem Nikolaustag „Konkurrenz“, frühzeitig geradezu als vorweihnachtlicher Markttermin und mit entsprechenden Leckereien, meist Gebäck. Andreaszöpfe (das Gegenstück zum Nikolauszopf) wurden häufig gebacken. Hier erscheint wiederum das Coburger und Sonneberger Land geradezu als Hotspot entsprechender Bräuche. 1622 ordnete der Coburger Stadtrat an, dass die Bäcker Andreas-Spitzen und Stollen zu backen hätten. In der Pflege Coburg waren Gesangsauftritte an diesem Tag üblich, aber eben auch die Ausgabe von entsprechenden Andreas-Gebäck. Unstrittig fällt am Andreas-Tag der „Startschuss“ für Weihnachtsmärkte, Weihnachtsgebäck, Umzüge und Ähnliches. Die Wurzeln liegen in entsprechenden Bräuchen vorreformatorischer Zeit und haben damit eine lange Geschichte. Überhaupt lohnt es sich am Wochenende auf dem Pikoplatz vorbeizuschauen, um die richtige „Einlaufkurve“ für die Saison von Glühwein & Co zu nehmen.

Unsere Empfehlung für Sie

Dritte Auflage: Fleißige Wichtel in der Werkstatt des Weihnachtsmannes

27.11.2024 15:03 Dritte Auflage Fleißige Wichtel in der Werkstatt des Weihnachtsmannes

Bald wird’s heimelig in der Spielzeugstadt Sonneberg: Zum 3. Mal lockt die „Werkstatt des Weihnachtsmannes“ in die Innenstadt mit putzigen Hörgeschichten und weihnachtlich gestalteten Schaufenstern.