Weihnachtsmarkt-Saison: Andreasmarkt eröffnet die Saison

Gewissermaßen als „Vorhut“ für die Weihnachtsmärkte, legt in Sonneberg der Andreasmarkt vom Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. November, schon einmal vor. Verbunden ist dieser Tag auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 1. Advent. Rund um den Pikoplatz erwarten die Besuchern so gleich mit Beginn der Adventszeit ein Weihnachtsmarktfeeling. Geöffnet ist der Markt freitags von 14 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils 10 bis 22 Uhr. Zusätzlich besteht am Sonntag die Möglichkeit zum Shoppen in der Sonneberger Innenstadt. Der verkaufsoffene Sonntag geht von 13 bis 18 Uhr.