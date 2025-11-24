Weihnachtsmarkt-Saison: Andreasmarkt eröffnet die Saison

Unsere Empfehlung für Sie Brauchgeschichte Herrscheklose, Herrschedamen und Orakel Vermummte Gestalten waren weit verbreitet, wie hierzulande die Weihnachtsmarktsaison am Andreastag begann.

Vor einigen Jahren wurde der Andreasmarkt in Sonneberg wiederbelebt. Allerdings kam das nicht von irgendwoher, der Tag des Apostel Andreas (30. November) war ein wichtiger Brauchtermin. In Thüringen und Franken machte der Tag lange Zeit dem Nikolaustag „Konkurrenz“, frühzeitig geradezu als vorweihnachtlicher Markttermin und mit entsprechenden Leckereien, meist Gebäck. Andreaszöpfe (das Gegenstück zum Nikolauszopf) wurden häufig gebacken. Hier erscheint wiederum das Coburger und Sonneberger Land geradezu als Hotspot entsprechender Bräuche. 1622 ordnete der Coburger Stadtrat an, dass die Bäcker Andreas-Spitzen und Stollen zu backen hätten. In der Pflege Coburg waren Gesangsauftritte an diesem Tag üblich, aber eben auch die Ausgabe von entsprechenden Andreas-Gebäck. Unstrittig fällt am Andreas-Tag der „Startschuss“ für Weihnachtsmärkte, Weihnachtsgebäck, Umzüge und Ähnliches. Die Wurzeln liegen in entsprechenden Bräuchen vorreformatorischer Zeit und haben damit eine lange Geschichte. Überhaupt lohnt es sich am Wochenende auf dem Pikoplatz vorbeizuschauen, um die richtige „Einlaufkurve“ für die Saison von Glühwein & Co zu nehmen.