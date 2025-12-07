Am Samstagnachmittag scheint in Langewiesen noch die Sonne. Nur die Parkplätze werden knapp, denn die Hauptstraße ist gesperrt. Der Grund dafür: An diesem Wochenende wird in dem Ilmenauer Ortsteil der alljährliche Weihnachtsmarkt gefeiert.
Der Weihnachtsmarkt in Langewiesen lockt noch bis Sonntag zahlreiche Besucher an. Für festliche Stimmung sorgen Märchenland, Handwerkskunst und Weihnachtslieder.
Am Samstagnachmittag scheint in Langewiesen noch die Sonne. Nur die Parkplätze werden knapp, denn die Hauptstraße ist gesperrt. Der Grund dafür: An diesem Wochenende wird in dem Ilmenauer Ortsteil der alljährliche Weihnachtsmarkt gefeiert.