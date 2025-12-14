„Ich bin sehr zufrieden. Schon gestern war für einen Donnerstag sehr gut besucht“, zufrieden blickte Marktmeister Robin Schneider Freitagabend auf das Gelände der Neideckruine. Soeben war der Advent unterm Turm mit einigen Reden offiziell eröffnet worden. Doch schon längst drängten sich die Besucher zwischen den Buden und ließen sich auch nicht davon stören, dass ab und zu die Beleuchtung ausstieg. Man habe extra ein langes Kabel vom Fischtor zur Ruine legen müssen, um überhaupt ausreichend Strom zu haben, erfuhren sie.