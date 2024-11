Weihnachtsmarkt Gehren: Glühweinduft rund um die Kirche

Kirche wird zum Weihnachtsmuseum

Auch in der Kirche St. Michael haben bereits die Vorbereitungen begonnen: Dort soll die Ausstellung „Weihnachten im Wandel der Zeit“ präsentiert werden. Kirchgemeinde und Förderverein Schinkel-Normalkirche hatten die Gehrener dazu aufgerufen, Exponate zum Ausstellungsthema „Weihnachten im Wandel der Zeit“ beizusteuern. Der Aufruf sei auf offene Ohren getroffen und manch Gehrener habe schon Weihnachtskrippen, Engel, Dekoratives von früher und heute zur Verfügung gestellt, so Irmgard Hartung vom Förderverein und der Kirchgemeinde. Wer noch etwas beitragen möchte, kann sich aber gerne noch melden, heißt es. Und nicht nur etwas zum Schauen wird in der Kirche geboten: Es soll auch Lesungen für Kinder geben.