Der Eisenacher Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Bereits am Montag hat Oberbürgermeister Christoph Ihling per Buzzer die Beleuchtung am Weihnachtsbaum eingeschaltet: 10.000 LED-Lämpchen erhellen die Blautanne in der Dunkelheit.
Auf dem Eisenacher Weihnachtsmarkt laden 50 Stände und Hütten zum Verweilen ein. Neu ist eine verglaste Winterterrasse. Der Fokus liegt verstärkt auf familienfreundlichen Angeboten.
