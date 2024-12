Der Kulturhausgarten in Großbreitenbach wird am kommenden Samstag Schauplatz für den Weihnachtsmarkt der Stadt. Um darauf aufmerksam zu machen, wurden Flyer und Plakate gedruckt. Die Jugendfeuerwehr wird den Fackelumzug begleiten, der 16.30 Uhr vom Markt bis zum Festplatz unterwegs ist. Sie und Mitglieder der Einsatzwehr werden auch ein Auge darauf haben, wenn die Schwedenfeuer im Kulturhausgarten Wärme und Licht spenden. Festlich geschmückt sind bis dahin die Verkaufsstände, in denen neben weihnachtlichen Speisen und Getränken Handgemachtes für den Gabentisch angeboten wird. Eine große Lampenkette wird zum romantischen Umfeld beitragen. Auf den geplanten Busshuttle wird in diesem Jahr noch verzichtet, weil das Ortsbudget es nicht hergibt und man zudem auf Standgebühren verzichten möchte.