Es war die zehnte Bergweihnacht, die der SV Herschdorf organisierte. Der starke Sportverein greift auf die Bereitschaft seiner Mitglieder zurück, um solchen Veranstaltungen viel Würze zu geben. Jung und Alt sollten am Samstag eine gute Zeit haben.
Sich in der Vielfalt der Weihnachtsmärkte zu behaupten, fällt den Herschdorfern nicht schwer. Am Samstag fand man sich vor dem Gemeindesaal zusammen.
